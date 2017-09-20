Лавров обсудил с президентом Уганды наращивание торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени на полях Генассамблеи ООН наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому комплексу вопросов традиционно дружественных российско-угандийских отношений, включая дальнейшее развитие доверительного политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других международных площадках", - информировали в министерстве.

"Стороны отметили хороший потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях с акцентом на реализацию совместных взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, строительства и транспорта, в подготовке угандийских национальных кадров", - отметили в российском дипведомстве.