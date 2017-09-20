Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров обсудил с президентом Уганды наращивание торгово-экономического сотрудничества

Экономика и бизнес
20 сентября, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ встретился с Йовери Кагута Мусевени на полях Генассамблеи ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени на полях Генассамблеи ООН наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщили в МИД РФ.

Смотрите также

Замглавы МИД РФ обсудил с президентом Уганды активизацию торгово-экономических связей

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому комплексу вопросов традиционно дружественных российско-угандийских отношений, включая дальнейшее развитие доверительного политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других международных площадках", - информировали в министерстве.

"Стороны отметили хороший потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях с акцентом на реализацию совместных взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, строительства и транспорта, в подготовке угандийских национальных кадров", - отметили в российском дипведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Уганда Россия
Персоны
Мусевени, Йовери Кагута Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФ
4
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
7
Слуцкий: Трамп добивается перехода к однополярного миру, одним полюсом которого будет США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама