Китай спустил на воду самый большой в мире танкер-рудовоз

ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Строящийся в Китае самый большой в мире танкер-рудовоз нового поколения спущен на воду на верфи в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Таким образом, как сообщает в среду Центральное телевидение Китая, начался завершающий этап работ по установке на нем электрооборудования и последующего тестирования всех систем.

Китайские СМИ называют танкер "Морским гигантом", поскольку по своей высоте судно сопоставимо с десятиэтажным домом. Длина танкера с водоизмещением в 400 тыс. тонн составляет 362 метра, а высота - 30,4 метра. Он может совершать переходы на расстояние до 25,5 тыс. морских миль и развивать скорость в 14,5 узла. Общая палубная площадь судна равна примерно трем футбольным полям.

В будущем Китай намерен построить до 30 подобных судов. Сообщается, что строящийся сейчас новый танкер будет в основном перевозить железную руду из Бразилии, которая является ее основным поставщиком в Китай. О начале коммерческой эксплуатации судна информации пока не поступало.