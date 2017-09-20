"Известия": представители ФРГ и Австрии намерены приехать на экономический форум в Крым

В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадковМосква 20 сентября, 6:08
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"Политика 20 сентября, 5:35
СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человекПроисшествия 20 сентября, 5:08
Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей ЗемлиМеждународная панорама 20 сентября, 4:17
Российские участники учения "Запад-2017" награждены знаками отличия ВС БелоруссииАрмия и ОПК 20 сентября, 4:12
Клинтон опровергла свои слова о возможности оспорить итоги прошлогодних выборов в СШАМеждународная панорама 20 сентября, 3:33
Telegraph: Нидерланды возьмут на себя все расходы по суду над виновными в крушении MH17Международная панорама 20 сентября, 3:27
В посольстве РФ в Мексике нет информации о пострадавших при землетрясении россиянахОбщество 20 сентября, 3:18
В Мехико после мощного землетрясения ввели чрезвычайное положениеПроисшествия 20 сентября, 3:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Германии и Австрии намерены принять участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года в Крыму. Об этом газете "Известия" сообщил председатель правления фонда ЯМЭФ, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
"Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты Бундестага", - сказал он "Известиям". Окончательное решение об участии немецко-австрийской делегации в IV Ялтинском международном экономическом форуме будет принято в ближайшие дни.
"Мы поедем в Крым, несмотря на санкции и политическое давление. Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом, - заявил изданию один из депутатов Бундестага. - Сегодня необходимо признать, что Крым - неотъемлемая часть России, и большинство немцев против российских санкций. Нам нужно положить конец политике конфронтации и заменить ее политикой сотрудничества".
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму. В 2017 году ЯМЭФ посетили более 2 тыс. участников из 46 стран мира.