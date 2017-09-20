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"Известия": представители ФРГ и Австрии намерены приехать на экономический форум в Крым

Экономика и бизнес
20 сентября, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров сообщил, что ожидается участие 50 представителей Германии и Австрии

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Германии и Австрии намерены принять участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года в Крыму. Об этом газете "Известия" сообщил председатель правления фонда ЯМЭФ, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

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"Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты Бундестага", - сказал он "Известиям". Окончательное решение об участии немецко-австрийской делегации в IV Ялтинском международном экономическом форуме будет принято в ближайшие дни.

"Мы поедем в Крым, несмотря на санкции и политическое давление. Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом, - заявил изданию один из депутатов Бундестага. - Сегодня необходимо признать, что Крым - неотъемлемая часть России, и большинство немцев против российских санкций. Нам нужно положить конец политике конфронтации и заменить ее политикой сотрудничества".

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму. В 2017 году ЯМЭФ посетили более 2 тыс. участников из 46 стран мира.

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