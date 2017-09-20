Кабмин РФ утвердил программу гармонизации финансового законодательства членов ЕврАзЭС

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект по гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в сфере финансового рынка. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.
"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Банком России проект Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка", - говорится в документе.
Проект данного соглашения определяет направления и порядок гармонизации национальных законодательств членов ЕврАзЭС в сфере надзорных требований и порядка осуществления надзора за участниками финансового рынка, обеспечения условий для взаимного признания лицензий, а также определения единых подходов к деятельности на финансовом рынке этих государств.
В распоряжении также говорится, что Минфин РФ сможет вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Отмечается, что подготовка данного проекта обусловлена необходимостью создания общего финансового рынка между участниками ЕврАзЭС, в частности взаимного признания лицензий на деятельность в секторах услуг (банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг), обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствования государственного регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке и гармонизации законодательства государств в финансовой сфере.