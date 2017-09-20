Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги с требованием к РФ возместить $5 млрд за активы в Крыму

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:31 дата обновления: 20 сентября, 9:46 UTC+3

Вынесение решения по делу запланировано до конца 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" подала исковое заявление с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз" - "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", " Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму", - отмечается в сообщении.

Смотрите также

Песков: РФ выберет для транзита газа в Европу после 2020 года наиболее выгодный маршрут

Новак: Россия готова обсуждать транзит газа через Украину после 2019 года

В Гааге сформирован арбитраж для рассмотрения иска "Нафтогаза" к РФ

Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов компании ЮКОС.

После воссоединения Крыма с Россией украинскими компаниями подано уже семь исков по защите инвестиций, в частности, "Укрнафтой", Ощадбанком, Игорем Коломойским и Аэропортом Бельбек, ПриватБанком, "Лугзор", "Стабилом" и "Эверестом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
7
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама