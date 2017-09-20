"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги с требованием к РФ возместить $5 млрд за активы в Крыму

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" подала исковое заявление с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом говорится в сообщении украинской компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу "Нафтогаз" - "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", " Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму", - отмечается в сообщении.
Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов компании ЮКОС.
После воссоединения Крыма с Россией украинскими компаниями подано уже семь исков по защите инвестиций, в частности, "Укрнафтой", Ощадбанком, Игорем Коломойским и Аэропортом Бельбек, ПриватБанком, "Лугзор", "Стабилом" и "Эверестом".