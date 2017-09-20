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Донской: газ с 2034 года станет главным источником энергии в мире

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:32 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Глава Минприроды Сергей Донской отметил, что задача формирования новых центров нефтегазодобычи для России является приоритетной

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Мировая доля ископаемого топлива к 2050 году сократится до 50%, а с 2034 года газ станет главным источником энергии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Несмотря на диверсификацию источников энергоресурсов в мире, по экспертным оценкам, доля ископаемого топлива сократится с 80% до 50% лишь 2050 году. При этом на нефть и газ будет приходиться 44% поставок источников энергии на мировой рынок (в настоящее время - 53%), а с 2034 года газ станет главным источником энергии", - сказал он.

По словам Донского, в этой связи задача формирования новых центров нефтегазодобычи для России является ключевым приоритетом.

Министр напомнил, что в целом на данный момент отмечается положительная динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы. В частности, по итогам 2016 года фактический прирост разведанных запасов нефти составил 575 млн тонн, газа - 702 млрд кубометров.

"С исчерпанием наиболее доступных ресурсов основные нефтегазоносные бассейны на территории России - Западно-Сибирский, Волго-Уральский и Восточно-Сибирский - перешли в зрелую стадию освоения. Возможности выявления здесь новых крупных и крупнейших месторождений фактически исчерпаны. При этом сохраняется значительный потенциал новых открытий малых месторождений, а также с нетрадиционными источниками углеводородного сырья", - добавил глава Минприроды.

Донской также отметил высокую вероятность крупных открытий на малоизученных бассейнах севера Сибири и континентального шельфа России.

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