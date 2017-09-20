Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе Банка России.
"Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время", - сказали в пресс-службе регулятора.
Если ЦБ примет решение о запуске процедуры оздоровления Бинбанка с помощью ФКБС, то это будет второй подобный случай после "Открытия".
Тем временем после сообщения ЦБ в работе сайта Бинбанка произошел сбой. При переходе на главную страницу периодически появляется сообщение об ошибке.
Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Он работает с частными лицами, малым и средним бизнесом, крупными корпоративными клиентами. Основные акционеры - Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).
По данным ЦБ, Бинбанк входит в список 30 крупнейших российских банков. Он занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.