Власти Колымы просят "ВИМ-Авиа" уточнить информацию о работе компании в регионе

ТАСС, 20 сентября. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился к руководству компании "ВИМ-Авиа" с просьбой уточнить информацию о работе компании осенью - зимой 2017 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 16 сентября компания "ВИМ-Авиа" сократила частоту рейсов по направлению Магадан - Москва - Магадан с 7 до 3 раз в неделю. Губернатор обратился за разъяснениями о расписании полетов с просьбой в максимально короткие сроки уточнить информацию о работе компании осенью и зимой 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для пассажиров "ВИМ-Авиа" открыта горячая линия регионального министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи. Ситуация с пассажирским авиасообщением по маршруту Магадан - Москва находится на контроле губернатора области.

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" с 10 октября прекращает полеты в Магадан. По словам мэра города Юрия Гришана, прекращение полетов "ВИМ-Авиа" создаст серьезные трудности в организации перевозок.