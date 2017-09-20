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Власти Колымы просят "ВИМ-Авиа" уточнить информацию о работе компании в регионе

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:57 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" с 10 октября прекращает полеты в Магадан

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ТАСС, 20 сентября. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился к руководству компании "ВИМ-Авиа" с просьбой уточнить информацию о работе компании осенью - зимой 2017 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 16 сентября компания "ВИМ-Авиа" сократила частоту рейсов по направлению Магадан - Москва - Магадан с 7 до 3 раз в неделю. Губернатор обратился за разъяснениями о расписании полетов с просьбой в максимально короткие сроки уточнить информацию о работе компании осенью и зимой 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для пассажиров "ВИМ-Авиа" открыта горячая линия регионального министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи. Ситуация с пассажирским авиасообщением по маршруту Магадан - Москва находится на контроле губернатора области.

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" с 10 октября прекращает полеты в Магадан. По словам мэра города Юрия Гришана, прекращение полетов "ВИМ-Авиа" создаст серьезные трудности в организации перевозок.

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