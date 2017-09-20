МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи упали на 2,1%, до 186 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Снижение произошло на фоне новости о размещении 53,7 млн квазиказначейских акций по цене 182 руб. за бумагу.

Однако по состоянию на 10:05 мск акции отыграли падение и торгуются на 0,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов, по 191,1 руб.

Как сообщалось ранее, объем реализованных акций составляет 4,84% уставного капитала авиакомпании. Таким образом, по итогам сделки доля акций в свободном обращении увеличилась до 45,8%.

51,17% акций "Аэрофлота" принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. До нынешнего размещения ценных бумаг институциональные и розничные инвесторы контролировали около 41% акций компании.