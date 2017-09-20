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АКРА: влияние санации Бинбанка на рынок будет ограниченным, если кредиторы не пострадают

Экономика и бизнес
20 сентября, 10:21 UTC+3

Старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства отметил, что рынок уже готов к таким действиям ЦБ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Воздействие санации Бинбанка на рынок будет крайне ограниченным, если интересы кредиторов не пострадают, заявил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора.

"В случае, если процедура будет аналогичная той, что была использована в отношении банка "ФК Открытие", когда интересы старших кредиторов не ущемляются и мораторий на выплаты вкладчикам не вводится, воздействие на рынок будет крайне ограниченным. Рынок уже готов к таким решениям ЦБ относительно крупных банков", - сказал он.

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