Госдума освободила Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за досрочное освобождение экс-зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее заявление было подано самим Лунтовским.
Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда ЦБ с 1 сентября по собственному желанию, сообщал регулятор. Он работает в ЦБ с 1999 года: в 1999-2005 гг. в должности зампреда, с 2005 г. - первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.
В 1996-1999 гг. был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1991-1992 гг. возглавлял правление "Воронежкредитпромбанка", в 1992-1996 гг. был гендиректором акционерного коммерческого банка "Воронеж".
13 сентября 2017 года Лунтовский был избран президентом Ассоциации региональных банков (Ассоциации "Россия").