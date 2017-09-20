Аксаков: санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Если будет санация, все будет стабильно и спокойно", - сказал он, отвечая на вопрос, какое влияние окажет санация на банковскую систему России.