Аксаков: санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
"Если будет санация, все будет стабильно и спокойно", - сказал он, отвечая на вопрос, какое влияние окажет санация на банковскую систему России.