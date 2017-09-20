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Аксаков: санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок

Экономика и бизнес
20 сентября, 10:27 UTC+3

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку, все будет "стабильно и спокойно"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Если будет санация, все будет стабильно и спокойно", - сказал он, отвечая на вопрос, какое влияние окажет санация на банковскую систему России.

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Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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