ФАС предложит Банку России ограничить сделки M&A для госбанков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложит Центральному банку РФ ограничить M&A (сделки по слиянию и поглощению) для госбанков, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров в кулуарах "Недели конкуренции".

"Если ограничивать долю, то администрироваться как раз легко через запрет на приобретения банковских активов тем банкам, которые имеют госдолю в капитале более 50% - так называемые, госбанки", - сказал он.

Кашеваров напомнил, что ФАС уже направляла в ЦБ предложения по ограничению доли государства в банковском секторе. "И объективно мы столкнулись с тем, что калькуляция этой доли мало администрируема", - пояснил он.

По словам замглавы ФАС, доля государства в банковском секторе постоянно нарастает в связи с тем, что при отзыве лицензии клиенты стремятся перевести свои средства в госбанки, которые считают более надежными. "Поэтому этот процесс нужно останавливать на уровне M&A", - отметил замглавы антимонопольного ведомства.

ФАС планирует направить соответствующие предложения в Центральный банк. "Мы в ближайшее время проведем ревизию всех наших предложений при разработке дорожной карты, которая в банковском секторе наиболее неполная, и, еще раз консолидировав свои предложения, направим их в ЦБ к обсуждению", - сообщил Кашеваров.