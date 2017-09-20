Рублевые облигации Бинбанка подешевели на 9-19 п.п.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биржевые рублевые облигации Бинбанка с погашением 26 марта 2021 года на торгах Московской биржи подешевели на 18,72% пункта до 80% от номинала, а их доходность подскочила до 7,03% с 2,25% накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кроме того, биржевые рублевые облигации Бинбанка с погашением 18 января 2021 года подешевели на 8,74% пункта до 90% от номинала, их доходность выросла до 3,35% с 1,78% на закрытие торгов 19 сентября.

Снижение стоимости бумаг Бинбанка происходит на фоне сообщения ЦБ РФ о том, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ примет решение по данному обращению в ближайшее время.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года, обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

По данным ЦБ РФ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.