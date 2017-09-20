Энергосообщество ЕС требует от Украины разрешить приватизацию оператора ГТС

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Секретариат Энергетического сообщества ЕС требует от Украины отозвать одобренный правительством проект закона, который запрещает приватизацию будущего оператора газотранспортной системы (ГТС) страны - компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ). Об этом в среду сообщило украинское издание Экономическая правда со ссылкой на письмо главы секретариата Энергосообщества Янеза Копача на имя вице-премьера Украины Владимира Кистиона.
"Прежде всего мы требуем безотлагательного отзыва законопроекта №6778, - говорится в письме. - В законопроекте предлагается включить ПАО "МГУ" в список предприятий, не подлежащих приватизации. Такое включение фактически означает запрет на продажу любого пакета акций МГУ любому частному инвестору". Между тем, отмечается в документе, привлечение Украиной партнера к транспортировке природного газа "помогло бы Украине позиционировать себя как надежного партнера на европейских рынках природного газа и обеспечить перспективу транзита природного газа после 2019 года", то есть когда прекращает действие контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на транзит российского газа.
Энергосообщество подчеркивает, что в последнее время украинское министерство энергетики и угольной промышленности пытается сохранить контроль за активами по транспортировке и хранению газа в нарушение обязательств Украины по Договору о создании Энергетического сообщества.
Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.
В компании "Нафтогаз Украины" в апреле текущего года заявили, что план по реструктуризации предприятия и созданию нового оператора ГТС страны не выполняется, реформирование рынка газа в целом тормозится. По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, активная фаза реформы рынка газа на Украине была в конце 2014 года - начале 2016 года, но в настоящее время темпы сильно снизились.
Реформа предусматривает выделение оператора ГТС из группы "Нафтогаза" и создание нового предприятия в сфере управления минэнергоугля. С этой целью в ноябре 2016 года кабинет министров Украины принял решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины". Кроме того, должна быть проанализирована работа подземных хранилищ газа (ПХГ), а сами хранилища выделены в отдельное предприятие.
Модель разделения предусматривает, в частности, создание двух новых предприятий, которые станут операторами ГТС и ПХГ. Управление государственным пакетом акций (в обоих случаях 100 процентов) будет осуществлять Минэнергоугля.
В настоящее время оператором ГТС Украины является компания "Укртрансгаз". Она эксплуатирует 12 подземных хранилищ общей активной емкостью около 31 млрд кубометров. Хранилища являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в управлении "Нафтогаза".
В минувший вторник, 19 сентября, пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что два последних члена наблюдательного совета компании - Пол Уорвик и Маркус Ричардс - намерены уйти в отставку из-за отказа правительства страны проводить реформы в энергетическом секторе.
Ранее о решении покинуть должность независимого директора "Нафтогаза" заявил Чарльз Проктор. Свою отставку он также объяснял разочарованием в связи с недостаточной поддержкой корпоративной реформы со стороны властей.
Таким образом, после ухода Уорвика и Ричардса в наблюдательном совете не остается ни одного независимого представителя. Первой набсовет "Нафтогаза" покинула Юлия Ковалив, которая была представителем государства.
Привлечение независимых директоров в "Нафтогаз" было главным условием международных кредиторов и ключевым пунктом реформирования корпоративного управления компании. Главная цель реформы - максимально оградить крупнейшую государственную компанию страны от влияния политиков.