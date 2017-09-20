Moody's: ситуация с Бинбанком может привести к обращению других банков к ЦБ за помощью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком может спровоцировать не системно значимые банки обращаться в ЦБ за помощью через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), заявила ТАСС вице-президент Moody's в России Ольга Ульянова.

В среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Случай Бинбанка может спровоцировать менее крупные кредитные организации, не входящие в системно значимые, обращаться в ЦБ за помощью через ФКБС", - сказала она.