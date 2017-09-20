Катырин: на Дальнем Востоке созданы идеальные условия для инвесторов

СИДНЕЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток России является исключительно привлекательным регионом для иностранных, в том числе австралийских инвестиций. Уверенность в этом выразил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который возглавляет российскую делегацию на проходящих в эти дни в Сиднее X конгрессе Всемирной федерации торговых палат и 31-й конференции Конфедерации Торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Признав, что в результате продолжающих действовать санкций и контрсанкций российско-австралийский торговый оборот в период с 2012 по 2016 год снизился в два раза, Катырин тем не менее выразил уверенность, что начавшийся в России экономический рост повышает ее инвестиционную привлекательность для азиатских и австралийских деловых кругов.

"Мы активно обсуждаем здесь эти вопросы с азиатскими и австралийскими партнерами, - сообщил Катырин, беседуя в среду с корреспондентом ТАСС. - Особенно привлекательными являются инфраструктурные проекты Дальнего Востока, где темпы экономического роста существенно опережают темпы по стране и где созданы идеальные условия для инвесторов: практически все налоги на территориях опережающего развития либо радикально сокращены, либо вообще упразднены. Сегодня дальневосточная инфраструктура по инвестиционной емкости практически безгранична, возможностей неимоверное количество".

"Хотя, конечно, можно говорить не только об инфраструктуре, могут быть и другие сферы для инвестиций, - уточнил Катырин. - Например, многие в Австралии проявляют интерес к древесине, но Россия будет увеличивать пошлины на необработанную древесину, на кругляк, и, наверняка, будет поощрять экспорт древесины высокого передела, и вот сегодня можно инвестировать именно в это. Причем эту продукцию можно не просто куда-то экспортировать, а вести к себе, в Австралию. Конечно, большой интерес представляет пищевая отрасль. Уверен, что австралийская культура производства продуктов может быть успешно перенесена в Россию. И здесь дело не в санкциях: если производить в России, то никакие санкции не помешают".

"Думаю, для российских компаний наибольший интерес представляет горнодобывающая отрасль Австралии, - отметил Катырин. - Я также считаю, что Австралия - это огромный нереализованный потенциал российской туристической отрасли. Сегодня в России сформировался достаточно многочисленный средний класс, финансовые возможности которого позволяют совершать экзотические путешествия, в том числе в далекую Австралию".