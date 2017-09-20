Россия может провести у себя конгресс Всемирной федерации торговых палат

СИДНЕЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос о проведении конгресса Всемирной федерации торговых палат. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который возглавляет российскую делегацию на проходящих в Сиднее X конгрессе Всемирной федерации торговых палат и 31-й конференции Конфедерации Торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это очень большой форум - Всемирная федерация объединяет порядка 18 тыс. различных торговых палат со всего мира, - рассказал Катырин. - Мы активно обсуждаем со Всемирной федерацией возможность проведения конгресса на территории нашей страны. Пока у нас такие конгрессы не проводились, но в прошлом году в Москве прошло заседание совета Всемирной федерации, члены которого в целом поддерживают идею проведения конгресса в России. Сейчас этот вопрос находится на согласовании с руководством страны. Конгрессы проводятся раз в два года, и нам кажется вполне реальным принять конгресс через шесть лет".

По словам Катырина, проходящая в Сиднее конференция Конфедерации Торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона "представляет для российской делегации огромный интерес прежде всего в контексте развития Дальнего Востока. "Мы, кстати, прорабатываем и вопрос о проведении в России конференции Конфедерации ТПП стран АТР, - сообщил Катырин. - Такое желание у представителей Конфедерации есть, им хочется, чтобы это было на Дальнем Востоке. Думаем, что это реально сделать в ближайшие два - три года, возможно, во Владивостоке".