Госсовет Крыма принял закон о списании долгов крымчан перед банками Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Парламент Крыма в среду принял в первом чтении закон "Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков", который позволит полностью списать долги жителей региона по взятым при Украине кредитам до 5 млн рублей, передает корр. ТАСС с парламентской сессии.

"Предлагается принять закон в первом чтении. Прошу поддержать <...> За [проголосовало] 62 [депутата], решение принято", - сказал в ходе сессии председатель крымского парламента Владимир Константинов. "Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования", - говорится в тексте документа.

Согласно законопроекту, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

Законопроект также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20% от общей задолженности.

В России в конце 2015 году приняли законопроект, который частично определил условия погашения займов крымскими вкладчиками перед украинскими банками. Согласно этому закону, ни пеня, ни проценты за этот период не начисляются. Однако, как отмечали ранее местные власти, остался вопрос, связанный с арестом имущества крымчан.

В июле Госдума приняла закон, направленный на совершенствование процедуры погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков Крыма и Севастополя перед украинскими банками. На основании этого документе власти Крыма подготовили республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей. Когда закон будет принят, коллекторы не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам, одновременно начнется прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников. По данным Аксенова, это событие напрямую затрагивает интересы до 200 тыс. крымчан.

Всекрымский референдум

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки, в том числе крупные Приватбанк и Ощадбанк.