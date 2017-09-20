РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. РЖД в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, - сказано в пресс- релизе. - Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады".

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД сообщит дополнительно.

Ранее РЖД сообщали, что завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины - Журавка - Миллерово и приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 г.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.