Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаряНаука 20 сентября, 12:00
Уральские архивисты готовы воссоздать дом, где была расстреляна семья Николая IIНовости Урала 20 сентября, 11:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что не рассчитал проблемы санируемых Бинбанком Рост банка и МДМ.
Его слова приводятся в сообщении Бинбанка.
"Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке", - сказал Шишханов.
Возможная санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением, совместные действия банка и ЦБ РФ позволят сделать все необходимое для защиты интересов клиентов, сообщил Шишханов.
"Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - передает пресс-служба слова Шишханова.