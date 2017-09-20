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Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации

Экономика и бизнес
20 сентября, 11:48 дата обновления: 20 сентября, 12:05 UTC+3

Микаил Шишханов пояснил, что не рассчитал бизнес-силы при взятии на оздоровление Рост банка и МДМ Банка

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что не рассчитал проблемы санируемых Бинбанком Рост банка и МДМ.

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Его слова приводятся в сообщении Бинбанка.

"Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке", - сказал Шишханов.

"Оптимальное решение"

Возможная санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением, совместные действия банка и ЦБ РФ позволят сделать все необходимое для защиты интересов клиентов, сообщил Шишханов.

"Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - передает пресс-служба слова Шишханова.

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