Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что не рассчитал проблемы санируемых Бинбанком Рост банка и МДМ.

Его слова приводятся в сообщении Бинбанка.

"Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке", - сказал Шишханов.

"Оптимальное решение"

Возможная санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением, совместные действия банка и ЦБ РФ позволят сделать все необходимое для защиты интересов клиентов, сообщил Шишханов.

"Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - передает пресс-служба слова Шишханова.