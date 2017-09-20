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России осталось согласовать две точки на расширение арктического шельфа

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:03 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал, что обоснования по двум точкам Россия намерена представить в рамках 45-й сессии ООН

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия ООН согласовала 42 из 44 точек подножья склона континентального шельфа, представленных Россией в заявке на расширение шельфа Арктики. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"И руководство комиссии (ООН), и состав комиссии поменялся. Самое главное - это положительно сказалось на рассмотрении нашей заявки. Ключевая задача - согласование точек подножья склона (континентального шельфа). Из 44 точек (представленных в российской заявке - прим. ред.) 42 согласованы. Остались только две", - сказал он.

Донской добавил, что обоснования по двум точкам Россия намерена представить в рамках 45-й сессии ООН.

Как сообщал ранее в интервью ТАСС Донской, Россия надеется, что решение ООН по заявке на расширение границ шельфа Арктики будет принято в 2018 году.

Российская заявка

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

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Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране.

На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

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