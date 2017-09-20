Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fitch: суммарный капитал Бинбанка и Рост банка составляет около 10 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:18 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Старший директор рейтингового агентства Александр Данилов отметил, что без решения ЦБ по санации на рынке будет много "нервозности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Суммарный капитал Бинбанка, который обратился в ЦБ с просьбой о санации, и санируемого им Рост банка составляет около 10 млрд руб., что при балансе в 1 трлн руб. можно рассматривать как минимальный. Такое мнение озвучил ТАСС старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов.

Смотрите также

Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации

Глава АРБ: ЦБ должен поддержать Бинбанк с помощью Фонда консолидации

Аксаков: санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок

"Мы Бинбанк не рейтингуем, но из того, что на поверхности - однозначные вопросы вызывала ситуация с санируемым Рост банком, кредиты Бинбанка которому превышают 600 млрд руб. У Рост банка отрицательный капитал по МСФО на конец первого полугодия 2017 года составил 70 млрд руб. А у Бинбанка капитал был 83 млрд руб. Таким образом, если рассматривать Бинбанк и Рост банк как консолидированную группу, их суммарный капитал минимален - около 10 млрд руб., относительно баланса в 1 трлн руб. Это если еще не учитывать кредиты, которые, возможно, надо подрезервировать, и т.д.", - сказал он.

Данилов добавил, что Рост банк полностью существует на деньги Бинбанка, и потому их судьба тесно связана, несмотря на то, что Рост не консолидируется Бинбанком, так как акционеры Бинбанка владеют Рост банком напрямую.

Сегодня Банк России сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации и решение будет принято в ближайшее время. Акционер и председатель совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов сообщил, что эффективное финансовое оздоровление Бинбанка с помощью ЦБ - оптимальный вариант, который гарантирует соблюдение интересов каждого вкладчика. Шишханов признался, что не рассчитал бизнес-силы, и проблемы взятого на санацию Рост банка и приобретенного МДМ банка оказались серьезнее, чем предполагалось.

Пока регулятор не скажет, будет ли санация Бинбанка и в каком формате, нервозности на рынке будет много, рассуждает Данилов из Fitch. "Даже вариант с санацией допускает несколько подходов - мягкий сценарий, как с "Открытием", когда не вводилось моратория, и не было списания старших кредиторов, или может быть какая-то другая вариация - например, у "Пересвета", ЦБ предоставил частичную поддержку, а часть кредиторы банка", - отмечает он.

Случай "Открытия" был беспрецедентным, потому что одновременно с решением о санации не было моратория на удовлетворение требований кредиторов, указал Данилов.

"Во всех предыдущих санациях вклады замораживались, пока временная администрация не разберется в ситуации. Также по "Открытию" регулятор сразу дал понять, что не будет bail-in, не будут списываться обязательства старших кредиторов, а в случае с "Пересветом" частичный bail-in был. Пока остаются такого рода неопределенности, нервозности на рынке будет много", - заключил Данилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама