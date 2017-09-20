Что нужно знать о проблемах Бинбанка

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Бинбанк — это один из крупнейших банков России. По данным ЦБ РФ, он занимает 12-е место по размеру активов. Его региональная сеть насчитывает 11 филиалов и около 500 отделений по всей России.
Бинбанк обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 20 сентября. В тот же день ЦБ просьбу оперативно рассмотрел и "принял решение о предоставлении ПАО "Бинбанк" средств для поддержания ликвидности", — сообщила пресс-служба Банка России.
В связи с санацией основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов (принадлежит 59,4% акций) решил возглавить совет директоров.
Еще до того, как ЦБ решил поддержать банк, Шишханов высказал мнение, что санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением, а совместные действия банка и ЦБ позволят сделать все необходимое для защиты интересов клиентов.
Клиентам важно знать, что санируемый через ФБКС банк продолжит работу в прежнем режиме. ЦБ будет оказывать банку финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.
Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович уже написал на своей странице в Facebook, что Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.
Если бы ЦБ отозвал у банка лицензию, как происходило ранее с другими кредитными учреждениями, испытывающими проблемы, банк бы прекратил свою работу: операции бы не проводились, деньги не выдавались. Получить свои вклады люди могли бы только через систему страхования вкладов, причем не более 1,4 млн рублей.
Фонд консолидации банковского сектора был создан в мае 2017 года. Через фонд ЦБ РФ может санировать проблемные банки путем докапитализации. После санации регулятор должен продать банк новому владельцу на открытом аукционе.
Впервые процедуру оздоровления при помощи ФБКС применили в августе 2017 года — в отношении банка "Открытие". После объявления санации "Открытие" продолжило работу в обычном режиме, исполняя все обязательства. Мораторий на удовлетворения требований кредиторов не вводился.
Участники рынка предупреждали о проблемах Бинбанка. Так, 16 августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" письмом предупредила своих клиентов о проблемах, возникших у четырех российских банков, входящих в топ-15. Бинбанк был в этом списке.
"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков. ...Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", — цитировала газета письмо аналитика, который порекомендовал клиентам этих кредитных организаций перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.
После публикации УК "Альфа-Капитал" выпустила релиз, сообщив, что заявление о трудностях четырех банков является "частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании, не является официальной позицией компании и не осуществлялось в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам".
Позже УК "Альфа- Капитал" отозвала письмо своего аналитика, а его заявления полностью дезавуировала.
Причинами проблем Бинбанка мог стать слишком агрессивный рост. С 2013 года банк начал процесс присоединения других кредитных организаций, в частности Башинвестбанка (вошел в Бинбанк в 2013 г.), мурманского ДНБ Банка (2014 г.), Уралприватбанка (2015 г.).
Кроме того, в 2014 г. ЦБ РФ выбрал Бинбанк санатором банковской группы "РОСТ" в которую входили пять банков.
В декабре 2015 г. владельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели контрольный пакет акций московского МДМ Банка. Параллельно Бинбанк скупил несколько пенсионных фондов.
В результате активы банка с 1 января 2015 г. по 1 июля 2017 г. выросли более чем в два раза, с 400 млрд до 1,1 трлн руб. Но многие структуры, присоединенные к Бинбанку, оказались проблемными.
Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов признал, что не рассчитал проблемы санируемых Бинбанком Рост банка и МДМ.
"Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры", - пояснил он.
Бинбанк активно привлекал вклады населения и фондировал за счет них нефинансовые проекты собственников, добавляет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.
В августе у Бинбанка произошел отток средств физических и юридических лиц, следует из отчетности банка по РСБУ: физические лица забрали 18,6 млрд рублей (их вклады сократились до 501 млрд рублей), юридические лица - 8,5 млрд рублей (до 121 млрд рублей), при том, что госкомпании забрали свыше 15 млрд рублей. На 24,5 млрд рублей сократились и средства других банков на счетах Бинбанка - до 48,3 млрд рублей.
Бинбанк может стать не последней кредитной организацией, которая обратилась за помощью в ЦБ, считают эксперты.
Существует проблема "уставших собственников", не имеющих достаточных ресурсов, а порой и воли для поддержания своего "детища" на плаву, констатирует вице-президент Moody’s Ольга Ульянова: "Если у владельца банка есть заинтересованность в сотрудничестве с ЦБ и он уверен, что баланс кредитной организации ухудшился не вследствие злого умысла, а в результате накопившихся во время кризиса проблем, то такой собственник может обратиться за помощью в ЦБ".
Пример Бинбанка, который, несмотря на значительный размер, в официальный перечень системно значимых кредитных организаций не входит, может спровоцировать рост таких обращений, считает Ульянова: "С другой стороны, пока непонятно, из каких источников и в каком объеме будет осуществляться финансовая поддержка банков в случае, если ЦБ пойдет на такого рода шаги. Трудно оценить, готов ли ЦБ, вкупе с только что начавшим функционировать ФКБС, к ускоренному развитию событий по расчистке проблем банковского сектора, копившихся долгое время. Ранее представлялось, что этот процесс растянется на более длительный период времени и будет более плавным".
В то же время глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высказал мнение, что санация Бинбанка и "ФК Открытие" не приведет к дестабилизации банковского сектора РФ.
"В России существует реальная макроэкономическая стабильность. Падение банков, например, двух этих, не приведет ни к серьезному увеличению инфляции, ни к серьезным дестабилизирующим историям, - сказал он. - Важно только, чтобы те люди, которые управляли этими банками, их деятельность была расследована, чтобы были выявлены нарушения, если они были, и эти люди понесли наказание".
Редакция экономической информации ТАСС, ТАСС Досье