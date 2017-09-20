Что нужно знать о проблемах Бинбанка

В чем плюсы санации через ФБКС?

Клиентам важно знать, что санируемый через ФБКС банк продолжит работу в прежнем режиме. ЦБ будет оказывать банку финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович уже написал на своей странице в Facebook, что Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.

Если бы ЦБ отозвал у банка лицензию, как происходило ранее с другими кредитными учреждениями, испытывающими проблемы, банк бы прекратил свою работу: операции бы не проводились, деньги не выдавались. Получить свои вклады люди могли бы только через систему страхования вкладов, причем не более 1,4 млн рублей.

Фонд консолидации банковского сектора был создан в мае 2017 года. Через фонд ЦБ РФ может санировать проблемные банки путем докапитализации. После санации регулятор должен продать банк новому владельцу на открытом аукционе.

Впервые процедуру оздоровления при помощи ФБКС применили в августе 2017 года — в отношении банка "Открытие". После объявления санации "Открытие" продолжило работу в обычном режиме, исполняя все обязательства. Мораторий на удовлетворения требований кредиторов не вводился.