К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилей

ИННОПОЛИС, 20 сентября. /ТАСС/. Полигон для испытаний беспилотных автомобилей появится в Дмитрове Московской области к концу 2017 года, сообщила руководитель направления развития интеллектуальных систем Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Татьяна Романчева на международном саммите IoT World Summit в Иннополисе (Татарстан).

"Одно из направлений, которым занимается НАМИ, - это создание полигона для испытаний беспилотных автомобилей и транспортных средств с повышенными интеллектуальными возможностями систем. Полигон создается на базе существующего центра испытаний в городе Дмитрове, его строительство будет завершено к концу этого года", - сказала она.

На полигоне будут испытываться автомобили с интеллектуальными системами, системами помощи водителю, будет отрабатываться их взаимодействие с "умными" светофорами и инфраструктурой. "Все решения, которые будут к тому моменту существовать, будут там апробированы", - сказала Романчева.

IoT World Summit Russia 2017 проходит в Иннополисе 19-20 сентября и объединил ведущих отечественных и иностранных новаторов IoT-рынка ("интернета вещей") и ключевых сфер экономики. Сообщалось, что ожидается участие в саммите представителей 14 стран.