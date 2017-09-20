Ситуация с Бинбанком не отразится на деятельности группы ВСК

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком, собственник которого обратился в ЦБ с просьбой о санации, никак не отразится на деятельности группы ВСК, с которой у Бинбанка общие акционеры. Об этом сообщил ТАСС представитель страховой компании.

"Ситуация с Бинбанком никак не отразится на деятельности группы ВСК", - сказал он.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" семьи Гуцериевых - Шишханова, в которую входит Бинбанк, владеет 49% акций ВСК.