МЧС втрое сократило административную нагрузку на бизнес

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России более чем в три раза сократило административную нагрузку на бизнес. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".
"В мае текущего года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Сокращено более чем в три раза бремя административной нагрузки на бизнес", - сказал Пучков.
Он поблагодарил депутатов Госдумы за активную поддержку при подготовке законопроекта.
Глава МЧС отметил, что министерство активно внедряет новую систему оценки результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов. "Мы ликвидировали старую "палочную" систему. Переходим на оценку качества деятельности каждого инспектора", - сказал Пучков, отметив, что "показатели результативности строятся на уменьшении числа пожаров и потерь от них при наименьшем административном принуждении и наложении бремени".