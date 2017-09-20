ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" может после 2021 г. принять решение о разработке Баженовской свиты. Об этом сообщил старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Составлена дорожная карта, предусматривающая строительство двух пусковых площадок в 2017 г. и 2019 г., эксплуатацию опытных участков в период 2019-2020 гг. и проведение в 2021 г. оценки, опытных промышленных работ с принятием решения по дальнейшей разработке", - рассказал он.

Шамсуаров отметил, что для разработки этого объекта требуются инновационные решения и подходы, поскольку запасы Баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и трудноизвлекаемых.

Он добавил, что технологии разработки свиты отрабатываются сейчас на Средне-Назымском месторождении, в ходе чего на данный момент было добыто более 40 тонн нефти.

Баженовская свита - свита насыщенных нефтью горных пород, залегающих в Западной Сибири на площади около миллиона квадратных километров и на глубине 2-3 тыс. м. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и трудноизвлекаемых.