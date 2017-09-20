Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лукойл" может после 2021 г. принять решение о разработке Баженовской свиты

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:37 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Вице-президент компании отметил, что для разработки объекта требуются инновационные решения и подходы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" может после 2021 г. принять решение о разработке Баженовской свиты. Об этом сообщил старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Составлена дорожная карта, предусматривающая строительство двух пусковых площадок в 2017 г. и 2019 г., эксплуатацию опытных участков в период 2019-2020 гг. и проведение в 2021 г. оценки, опытных промышленных работ с принятием решения по дальнейшей разработке", - рассказал он.

Шамсуаров отметил, что для разработки этого объекта требуются инновационные решения и подходы, поскольку запасы Баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и трудноизвлекаемых.

Он добавил, что технологии разработки свиты отрабатываются сейчас на Средне-Назымском месторождении, в ходе чего на данный момент было добыто более 40 тонн нефти.

Баженовская свита - свита насыщенных нефтью горных пород, залегающих в Западной Сибири на площади около миллиона квадратных километров и на глубине 2-3 тыс. м. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных и трудноизвлекаемых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область Тюменский нефтегазовый форум
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама