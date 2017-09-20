ФАС пригрозила Apple более серьезным наказанием в случае координации цен на новый iPhone

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что в случае координации Apple цен на новый iPhone наказание для компании будет серьезнее.

"Наказание будет больше, потому что, как вы знаете, Apple, хотя мы с ними и очень хорошо вели переговоры, штраф был выписан, предписание было выдано, оно было исполнено. То есть сам факт нарушения, которое было, пусть он был уже за счет усилий самой материнской американской компании сведен к минимуму, но сам факт был, поэтому не надо это делать", - сказал Артемьев на брифинге в рамках "Недели конкуренции".

Он напомнил, что ФАС уже занималась "подобного рода историями, поэтому, если надо, займемся еще одной". "Только все должны понимать, что на первый раз мы даем предупреждение, на второй раз уже начинаем сильно ругаться, ну, а на третий раз по максимуму все будет", - подчеркнул глава ФАС, комментируя информацию об одинаковых ценах ритейлеров при предзаказе iPhone 8.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский говорил, что пока ведомство не получало жалоб на ценообразование нового iPhone, но будет мониторить ситуацию и готово возбудить дело, если нарушения обнаружатся.

Apple 12 сентября представила новые модели смартфонов: iPhone X, который поступит в продажу в ноябре, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые станут доступны в России с 29 сентября. Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple будут начинаться с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus - с 64,99 тыс. рублей, на iPhone X - с 79,99 тыс. рублей.

Дело о ценах на iPhone

Ранее расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (конец сентября 2015 года) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, ФАС обнаружила, что цены ретейлеров совпадают и на другие модели смартфонов Apple.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные. Apple отрицала эти обвинения, а ритейлеры заявляли, что сами устанавливают цены, основываясь на существующей конъюнктуре рынка.

В марте 2017 года ФАС признала российскую структуру Apple - ООО "Эппл Рус" - виновной в координации цен на несколько моделей iPhone (iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c).

В результате ФАС оштрафовала российскую "дочку" Apple на 1,75 млн рублей. Кроме того, ведомство назначило штраф в 20 тыс. рублей менеджеру по работе с розничными сетями ООО "Эппл Рус", который, по информации ФАС, координировал экономическую деятельность реселлеров iPhone в России.