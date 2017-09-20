Мень: санация Бинбанка и "Открытия" не повлияет на устойчивость застройщиков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Санация Бинбанка и банка "ФК Открытие" не повлияет на устойчивость застройщиков и российский строительный рынок в целом, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в кулуарах Российского инвестиционно-строительного форума.

"С учетом того, что речь идет о санации, то мы видели уже определенный опыт, когда банк, который санируется, как правило, никаких серьезных проблем у граждан, которые держали там свои депозиты или брали ипотечные кредиты, не вызывал. Здесь будет то же самое. В крайнем случае будем обращаться в Центральный банк. Пока у нас опасений таких нет, что это повлияет на нашу отрасль", - сказал он, отвечая на вопрос, как ситуация с Бинбанком и "Открытием" может повлиять на устойчивость застройщиков.

По его словам, у Минстроя пока нет опасений, что санация этих банков повлияет на строительную отрасль.

Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. Основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).

По данным ЦБ, Бинбанк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.