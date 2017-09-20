Россия может предоставить Белоруссии более выгодные тарифы на транзит нефтепродуктов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения Минэнерго РФ по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты будут касаться, в том числе предоставления более выгодных условий для Белоруссии по тарифам РЖД и портов. Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму.

"Это не только РЖД, это тарифы портов", - сказал он, отвечая на вопрос, за счет чего Россия может заинтересовать Белоруссию использовать российские морские порты при экспорте нефтепродуктов.

"Мы им создадим условия, чтобы не гнали [нефтепродукты в Прибалтику]. Мы их создаем. Соответствующие материалы доложены, работа идет весьма активно, поручение получено", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обязать белорусские НПЗ использовать российские морские порты при экспорте нефтепродуктов.

Заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов сообщал ТАСС, что транспортная система РФ может принять 7-8 млн т нефтепродуктов из Белоруссии до конца года в случае переориентации грузопотока из портов Литвы.

Вместе с тем, кабинет министров Литвы заявлял в августе, что экспорт нефтепродуктов через территорию Литвы и ее Клайпедский порт на Балтике наиболее экономически выгоден для Белоруссии, поэтому она не должна отказаться от данного маршрута в пользу транзита через Россию.

По действующему соглашению, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн т нефти в год по беспошлинному тарифу, из которых 18 млн т направляются на переработку.