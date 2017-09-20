Генпрокуратура обязала Минвостокразвития устранить нарушения прав инвесторов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обязала Минвостокразвития, Корпорацию развития Дальнего Востока и корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства устранить нарушения законодательства, касающиеся прав предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, об этом говорилось на прошедшем в Генпрокуратуре заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, где приняли участие представители "Деловой России", "ОПОРЫ России", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития.

"Присутствующие проинформированы о результатах проверок исполнения Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" законодательства о защите прав инвесторов и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" законодательства, обеспечивающего предоставление государственной поддержки предпринимателям", - сообщили в надзорном ведомстве. В настоящее время по представлениям Генпрокуратуры ими принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, добавили в прокуратуре.

"На заседании обсуждены обращения ряда предпринимателей, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Приняты дополнительные меры к организации всестороннего и полного изучения всех обстоятельств инкриминируемых бизнесменам преступлений", - сообщили в Генпрокуратуре.

По инициативе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Фонда по развитию гражданских инициатив обсуждены методологические подходы к оценке влияния "силового давления" на бизнес, на состояние делового климата в регионах. По итогам обсуждения приняты решения, которые будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и снижению административного давления.