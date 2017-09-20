Минимальная зарплата в Петербурге в 2018 году составит 17 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер заработной платы в Санкт-Петербурге в 2018 году составит 17 тыс. рублей. Соответствующее трехстороннее соглашение подписал в среду губернатор города Георгий Полтавченко с руководством регионального Союза промышленников и профсоюзной организацией.

"Соглашение предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда до 17 тыс. рублей, что в два раза выше федерального уровня", - сказал Полтавченко.

В 2017 году минимальный размер составил 16 тыс. руб., а начисленная номинальная зарплата в городе уже достигла 57,5 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор сообщил, что в результате долгих переговоров стороны пришли к соглашению о том, о том что в 2018 году в Петербурге не будут повышать тарифы на общественный транспорт.

"Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности", - отметил губернатор.

"Минимальный размер оплаты труда на 2018 год включает в себя дополнительные выплаты и премии, кроме компенсационных выплат. Мы к этому серьезному результату пришли в прошлом году и сохранили на будущий год", - сообщил ТАСС рост показателя председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга ежегодно подписывают последние 25 лет, оно отражает главные тенденции в социально-экономическом развитии города. Ежегодные приложения представляют собой конкретные обязательства сторон в области экономики, развития рынка труда, оплаты труда и доходов населения, образования, здравоохранения жилищно-коммунального хозяйства, развития социально партнерства.