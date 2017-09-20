ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России предоставит Бинбанку средства для поддержания ликвидности на основании обращения банка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России принял решение о предоставлении ПАО "Бинбанк" средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации", - говорится в сообщении.

Ранее 20 сентября ЦБ РФ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. Основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).

По данным ЦБ, Бинбанк занимает 8-е место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.