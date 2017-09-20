Источник: спрос на допвыпуск евробондов Минфина превысил $4 млрд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов Минфина РФ с погашением в 2027 году и в 2047 году превысила $4 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Спрос на дополнительный выпуск евробондов Минфина превысил $4 млрд", - сказал он.

Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 году составляет 3,98-4,03%, в 2047 году - 5,17-5,22%.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 года.Тогда выпуск с погашением в 2027 году был размещен под 4,25%, с погашением в 2047 году - 5,25%. Допвыпуск необходим для обмена евробондов Минфина на $4 млрд. Обмену подлежат бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах. Заявки на обмен собирались до 19:00 мск 19 сентября.

Минфин пока не прокомментировал данную информацию.

Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Инвесторы могли подавать заявки по цене бумаг не выше 107,8% от номинальной стоимости для евробондов "Россия-18" и 117,5% от номинальной стоимости для "России-30". Сейчас в обращении находятся евробонды "Россия-18" на сумму $3,46 млрд, "Россия-30" - на $10,7 млрд.

Из этих трех выпусков только у "Россия-30" первоначальный объем размещения отличался от объема, который сейчас обращается на рынке. Формально "Россия-30" был выпущен в 2002 году на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 годах. По условиям выпуска этих бумаг, помимо купонных выплат держатель получает и часть долга, таким образом, бумага частично амортизировалась. Сейчас "Россия-30" - единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается.

Большая часть выпуска "Россия-30" принадлежит банку "Открытие", который начал скупать бумаги в 2014 году. Впервые "Открытие" раскрыло сумму вложений в "Россия-30" в отчетности по МСФО за 2015 год, тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 года. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг "Россия-30", которые есть в обращении. По итогам первого полугодия 2017 года. эта цифра сократилась до 51%, следует из отчетности "Открытие холдинга".

В конце августа Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. На прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что банк учитывал "Россию-30" на балансе по завышенной цене и манипулировал бумагами.

Получить комментарий "Открытия" и ЦБ о том, предъявил ли банк к обмену "Россию-30" пока не удалось.