Инвесторы планируют вложить в экономику Крыма 300 млрд руб. в рамках СЭЗ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма планируют инвестировать порядка 300 млрд рублей в экономику региона, сообщил в среду министр экономического развития региона Андрей Мельников на 1-м заседании программного комитета IV "Ялтинского международного экономического форума".

"Если посмотреть сегодня на объем инвестиций, которые пришли или приходят в Крым в рамках режима СЭЗ, то мы уже сегодня видим потенциальный объем инвестиций в 300 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, в Крыму зарегистрировано свыше 1 тыс. участников экономической зоны.

"Режим свободной экономической зоны и дальше надо пропагандировать. Для нас он является правильным зонтиком для привлечения инвестиций <...> Мы должны объяснять российским инвесторам, зарубежным инвесторам преимущества свободной экономической зоны в сравнении с другими СЭЗ на территории России и за границей", - считает Мельников.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов.

Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными.

Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.