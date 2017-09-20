Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной

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Первые грузовые составы 20 сентября 2017 перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, говорится в пресс-релизе РЖД.
Новая железнодорожная ветка соединяет крупные города Центрального федерального округа (Москву, Воронеж, Липецк и другие) с Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Новороссийском и другими городами на Черноморском побережье.
Она позволит быстрее доставлять экспортные грузы в южные порты и обеспечит бесперебойное движение пассажирских поездов (с конца осени 2017 года) в Крым и на курорты Краснодарского края.
Эксперты считают, что запуск железнодорожной ветки в обход Украины позволит повысить экономическую безопасность России.
Это важное событие в контексте происходящих на Украине процессов, рассказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник отдела Украины Института стран СНГ Юрий Баранчик. "События могут сложиться так, что территория Украины станет достаточно нестабильной, а железнодорожное сообщение России должно быть обеспечено при любых погодных условиях и политических обстоятельствах", — отметил он. В этом плане небольшой участок железной дороги, который проходил по территории Украины, представлял проблему в плане безопасности, транспортной связанности территорий, инфраструктуры и логистики, добавил эксперт.
"Запуск движения позволит нивелировать экономические и технологические риски, что обеспечит стабильность перевозочного процесса и позволит избежать возможных дополнительных издержек транспортной отрасли и экономики в целом", — отметил в беседе с ТАСС гендиректор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.
Протяженность железнодорожной ветки составляет 137 км.
Для жителей ряда населенных пунктов появятся новые возможности для заработка, приобщения к транспортной инфраструктуре. Экономическая жизнь территории получит оживление Юрий Баранчик Старший научный сотрудник отдела Украины Института стран СНГ
Она проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.
Люди, проживающие вдоль новой ветки, получат ряд выгод от перенесения транзита на их территорию, говорит Баранчик.
"Для жителей ряда населенных пунктов появятся новые возможности для заработка, приобщения к транспортной инфраструктуре, — перечисляет эксперт. — Экономическая жизнь территории получит оживление".
Опыт строительства транспортной артерии в обход чужой территории у России уже был, напоминает Баранчик.
РЖД в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в обход Украины.
Подробно о новой железной дороге - в инфографике ТАСС.
"Есть пример с Прибалтикой, когда сообщение с Калининградской областью Россия осуществляла с помощью железнодорожных составов. После того как Литва стала препятствовать таким перевозкам, РФ запустила паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградской областью, — говорит эксперт. — Правда, пока оно еще не вышло на те показатели, которые должны быть достигнуты".
Эксперты говорят, что строительство этого участка железной дороги планировалось еще десять лет назад.
В Стратегии развития железнодорожного транспорта, принятой в 2008 году, уже было учтено строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск, частью которого является участок Журавка — Миллерово, напомнил Саакян.
"Таким образом, его реализация была запланирована государством, а осложнение отношений с Украиной просто ускорило переход к активной фазе реализации", — отметил эксперт.
Мария Селиванова