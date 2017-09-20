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Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Президенту России продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и онлайн-сервиса компании

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в четверг, 21 сентября офис "Яндекса", где ознакомится с прототипом беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением компании. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

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"Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании. В частности, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета и качественно влияющим на улучшение условий жизни людей - проекты в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта", - сообщил Кремль.

Компания "Яндекс" в этом году отмечает свое двадцатилетие.

В четверг глава российского государства также встретится с представителями российский деловых кругов и объединений. Среди приглашенных в Кремль более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

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