Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в четверг, 21 сентября офис "Яндекса", где ознакомится с прототипом беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением компании. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании. В частности, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета и качественно влияющим на улучшение условий жизни людей - проекты в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта", - сообщил Кремль.
Компания "Яндекс" в этом году отмечает свое двадцатилетие.
В четверг глава российского государства также встретится с представителями российский деловых кругов и объединений. Среди приглашенных в Кремль более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.