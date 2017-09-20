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Холдинг вложит 1,5 млрд руб. в развитие молочного комбината в Казани

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, сентября. /ТАСС

Агрохолдинг "Комос групп" планирует к июлю 2020 года довести объемы переработки молока на "Казанском молочном комбинате" до 1 тыс. тонн в сутки

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КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Удмуртский холдинг "Комос групп" направит 1,5 млрд рублей в модернизацию "Казанского молочного комбината". Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"В перспективе руководство агрохолдинга "Комос групп" планирует к июлю 2020 года довести объемы переработки молока до 1 тыс. тонн в сутки. С этой целью будет проведена масштабная модернизация производственных мощностей комбината и его инфраструктуры. Предполагаемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей в ближайшие три года", - говорится в сообщении.

В настоящее время производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн молока-сырья в сутки. Первая партия продукции под торговой маркой "Казанский молочный комбинат - "Молочная речка", специально разработанной для рынка Республики Татарстан, была разлита на предприятии в субботу, 16 сентября.

На первом этапе под брендом "Молочная речка" предприятие будет выпускать молоко, кисломолочную продукцию (ряженку, кефир, катык, йогурт, сметану), творог и творожные продукты. В перспективе планируется запуск творога в вакуумной упаковке, глазированных сырков, питьевых йогуртов, расширение ассортимента кисломолочных продуктов, а также выпуск продукции под федеральным брендом "Село Зеленое".

ООО "Казанский молочный комбинат" с июля 2017 года входит в состав ОАО "Милком" - субхолдинга по переработке молока агрохолдинга "Комос групп" - на правах шестой производственной площадки. По итогам 2016 года пять производственных площадок субхолдинга - ПП "Сарапул- молоко", ПП "Глазов-молоко", ПП "Ижмолоко", ПП "Кезский сырзавод" и ПП "Пермский хладокомбинат "Созвездие" совокупно переработали более 378 тыс. тонн молока.

В планах на 2017 год увеличить объемы переработки молока до 400 тыс. тонн.

Агрохолдинг "Комос групп" имеет активы в свиноводстве, птицеводстве, переработке этих видов мяса, молочном производстве и выпуске комбикормов.

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