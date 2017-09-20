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Правительство не планирует субсидировать "Почту России"

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:35 UTC+3

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что компания работает с отдельными регионами, и они могут ее поддерживать

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ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство не рассматривает вопрос субсидирования "Почты России". Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нет, не рассматривается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "Почта России" работает с отдельными регионами, и они могут ее поддерживать. "Это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета - нет, не планируется", - отметил он.

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