Правительство не планирует субсидировать "Почту России"

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство не рассматривает вопрос субсидирования "Почты России". Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нет, не рассматривается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "Почта России" работает с отдельными регионами, и они могут ее поддерживать. "Это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета - нет, не планируется", - отметил он.