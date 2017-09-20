Россия и Китай ведут активные переговоры по новым проектам в электроэнергетике

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай ведут активные переговоры по поводу новых проектов в электроэнергетике. Об этом сообщил журналистам по итогам российско-китайской межправительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По электроэнергетике объемы поставок примерно стабильны. Структура производства электроэнергии в Китае меняется постепенно: уголь (угольная генерация - прим. ред.) - уменьшается, другие источники - увеличиваются, поэтому у нас по атомной энергетике больше сейчас продвижение и активно ведутся переговоры по новым проектам. Китайские партнеры вкладываются в возобновляемую энергетику", - сказал он.

Дворкович добавил, что китайские коллеги также высказали идею о формировании целостной программы сотрудничества в электроэнергетике, которая включала бы в себя все направления - и торговлю, и генерацию, и, в том числе, реализацию совместных проектов в этой сфере.

"Будем над этим работать", - резюмировал Дворкович.

"Газпром" в ближайшем времени планирует провести переговоры в Китае по "западному маршруту" поставок газа.

"Подробного обсуждения [вопроса запуска "западного маршрута" на межправкомиссии] не было. Было констатировано, что сохраняется с одной стороны заинтересованность в реализации этого маршрута, с другой стороны - наличие разницы в подходах, как реализовывать. Договорились, что сегодня в менее формальном режиме продолжим обсуждение, но основные переговоры будут во время визита главы "Газпрома" Алексея Миллера", - сказал Дворкович.

Дворкович отметил, что не знаком с точной датой визита Миллера, но коллеги доложили ему, что в скором времени этот визит состоится.

В настоящее время "Газпром" реализует "восточный маршрут" поставок газа в Китай. Первые поставки трубопроводного газа по этому проекту начнутся 20 декабря 2019 года, составят 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет.

"Кроме "западного маршрута" в более продвинутой стадии переговоры по дальневосточному маршруту. Надеемся, что там очень быстро можно будет все завершить", - отметил Дворкович по итогам межправкомиссии.

Также вице-премьер сказал, что у китайской стороны с РФ есть проекты, связанные с подземными хранилищами газа, со стандартизацией в сфере производства и использованием газового оборудования, прежде всего насосного оборудования для газопроводов.

Поставки в Китай

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 году увеличены до 158,811 млрд руб. с 76,162 млрд руб.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.