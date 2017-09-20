Нефтепровод Сковородино - Мохэ может выйти на загрузку в 30 млн тонн в 2019 году

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Трубопровод Сковородино - Мохэ может выйти в 2019 году на ежегодную загрузку в объеме 30 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам по итогам российско-китайской межправительственной комиссии по топливно-энергетическому сотрудничеству вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он отметил, что сегодня в ходе заседания комиссии стороны подтвердили все договоренности по поставкам. "Китайская сторона завершает свою часть строительства трубопровода Сковородино - Мохэ, тогда уже после завершения поставки дополнительно полностью будут идти по этому маршруту. А сейчас пока договорились, что небольшой объем продолжит поставляться через порт Козьмино", - сказал он.

"На следующий год тоже должно сохраниться 30 млн тонн (поставки нефти в Китай - прим. ред.). С 2019 года все 30 млн тонн будут поставляться через трубу", - заверил вице- премьер РФ.

В следующем году, по словам Дворковича, через Козьмино в Китай будет поставлено порядка 1,7 млн тонн нефти.

Для того, чтобы к 2019 году все объемы шли через трубопровод, китайская сторона подготовит всю инфраструктуру до конца 2018 года. "Там дело даже не в достройке, а в технологическом соединении с НПЗ, который находится на конце трубы. Труба практически готова, но еще некуда сдавать", - отметил вице-премьер.

Поставки российской нефти в КНР по нефтепроводу - отводу от ВСТО Сковородино - Мохэ начались в 2011 году после достижения договоренностей между "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). В 2013 году Россия и Китай договорились увеличить поставки нефти до 30 млн тонн в год на пике. В соответствии с межправсоглашением, в 2015-2017 годах увеличение поставок по нефтепроводу Сковородино - Мохэ должно было составить 5 млн тонн в год. Но из-за технической неготовности трубопроводной системы на территории Китая поставки нефти в этот период осуществляются по иным направлениям, в том числе через порт Козьмино.

В 2016 году по нефтепроводу Сковородино - Мохэ из России в Китай было поставлено 16,5 млн тонн нефти.