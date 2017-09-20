Китайская CEFC ведет переговоры о покупке доли в российской En+

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайская CEFC ведет переговоры о покупке доли в холдинге En+ Олега Дерипаски. Об этом сказал журналистам по итогам Российско-Китайской межправительственной комиссии по топливно-энергетическому сотрудничеству вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Переговоры (между CEFC и En+ - прим. ТАСС) есть, но мы сегодня (на межправкомиссии - прим. ТАСС) это подробно не обсуждали. На уровне экспертов все обсуждалось. Там нет разногласий. Там ведутся переговоры, это все делается на коммерческой основе, но в целом политическая поддержка есть", - сказал он, отметив, что конкретные цифры в рамках комиссии не обсуждались.

Дворкович отметил, что в РФ китайские партнеры также представлены в акционерном капитале "Сибура", а также развивают совместные с российскими компаниями проекты ("Ямал СПГ"). "Это хорошие события и признак доверия между странами", - отметил вице-премьер.

En+ Group - ведущий вертикально-интегрированный производитель электроэнергии и алюминия. Компания управляет электростанциями установленной мощностью 19,7 ГВт, включая 15,1 ГВт ГЭС, и является крупнейшим в мире частным производителем гидроэнергии. En+ также владеет контрольным пакетом ОК "Русал" (48,1%), второго по размеру в мире производителя алюминия, который является крупнейшим потребителем производимой компанией энергии.