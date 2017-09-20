РФ и Белоруссия обсудят газовый вопрос, а также электроэнергетику и промышленность

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ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российская сторона проведет с Белоруссией встречу на следующей неделе, стороны обсудят газовый вопрос, проекты в электроэнергетике и промышленности. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Получили (пожелание о встрече от белорусской стороны - прим. ТАСС), да", - ответил Дворкович на соответствующий вопрос.
"Скорее всего на следующей неделе (состоится встреча - прим. ТАСС). Там промышленность (будет обсуждаться - прим. ТАСС), разные отрасли. Легкая промышленность, машиностроение и, конечно, проекты соглашений по газу, электроэнергии. Я имею в виду общий рынок, который должен формироваться с 2019 по 2025 год, то есть это долгосрочные такие переговоры сейчас начинаются", - сказал он.
Как говорил ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, переговоры состоятся на уровне вице-премьеров. Инициатива о переговорах была от белорусской стороны.