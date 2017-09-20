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Новый завод под Липецком поставит 15 тыс. тонн земляники компании Danone до 2021 года

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:00 UTC+3 СЕЛО ПОДДУБРОВКА область/ 20, сентября. / ТАСС

До конца текущего года завод компании "Фрагария" должен поставить Danone 500 тонн ягод

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СЕЛО ПОДДУБРОВКА /Липецкая область/, 20 сентября. / ТАСС/. Новый завод замороженных ягод и фруктов компании "Фрагария", который открылся в среду в селе Поддубровке в Липецкой области, поставит порядка 15 тыс. тонн земляники компании Danone до 2021 года. Об этом сообщил ТАСС на открытии завода в среду заместитель генерального директора "Фрагарии" Игорь Бугорский.

"По контракту, для Danone мы должны поставить 500 тонн земляники до конца этого года, 1,7 тыс. тонн - в следующем году, 3,5 тыс. тонн - в 2019 году, потом около 4 тыс. тонн - в 2020 и около 5 тыс. тонн - в 2021 году", - сказал Бугорский. Он уточнил, что пока "Фрагария" планирует поставлять ягоды только Danone.

По данным Danone, представленным на открытии завода, через пять лет компания намерена получать от нового предприятия до 40% необходимых для производства ягод и фруктов.

Директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Ахпашев на церемонии открытия отметил, что новое предприятие будет работать по модели полного цикла.

"Особенность этого проекта - это модель полного цикла, когда у нас есть и сырье, и переработка, и гарантированный сбыт", - пояснил он.

Инвестиции в создание производства на первом этапе составили порядка 550 млн рублей, до 2019 года их планируется увеличить до 1,5 млрд рублей. Завод площадью 10 тыс. квадратных метров способен перерабатывать 8 тыс. тонн ягод и фруктов в год с возможным увеличением, а холодильные камеры на площади 2,5 тыс. квадратных метров рассчитаны на хранение 3 тыс. тонн замороженной продукции.

В рамках проекта создана фирма "Ягодные поля", которая занимается выращиванием земляники для завода. В этом году получен первый урожай земляники с 21 га, а до 2019 года компания планирует выращивать ягоды на площади порядка 300 га.

О компании Danone

Компания Danone ведет бизнес более чем в 130 странах мира. Она занимается производством молочных продуктов. В России Danone владеет 16 предприятиями, на которых работает порядка 10 тыс. сотрудников. Компания в РФ представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание и производство бутилированной воды.

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