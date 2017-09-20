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Акции "Сафмар" сократили падение с 10% до 7%

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:03 UTC+3 МОСКВА

Темпы падения начали сокращаться в связи с решением ЦБ предоставить банку средства для поддержания ликвидности

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/ Акции промышленно-финансовой группы "Сафмар", в которую входит Бинбанк, в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 10%, до 671 руб. за одну бумагу, а затем сократили падение до 7,38% и торгуются у отметки 690 руб. за акцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Бумаги компании стали сокращать темпы падения после сообщений Банка России о том, что регулятор предоставит Бинбанку средства для поддержания ликвидности на основании обращения этой кредитной организации.

Сегодня ЦБ РФ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года, обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. Основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).

По данным ЦБ, Бинбанк занимает 8-е место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.

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