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Бинбанк в течение года обсуждал с ЦБ возможные варианты решения проблем

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:00 дата обновления: 20 сентября, 16:27 UTC+3

Акционеры и менеджмент банка пообещали сотрудничать с временной администрацией

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бинбанк в течение года обсуждал с ЦБ РФ возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, сообщается в совместном пресс-релизе Бинбанка и "Сафмар".

"Топ-менеджмент банка обсуждал в течение года с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации.

Акционеры и менеджмент Бинбанка пообещали сотрудничать с временной администрацией.

"Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией Банка России для обеспечения непрерывности текущей деятельности банка", - говорится в сообщении.

Предоставленных Бинбанку средств достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами.

"Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты", - сообщили в Бинбанке.

Бинбанк продлил на два часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября и привлек дополнительных сотрудников для поддержания работы офиса и контакт-центров.

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