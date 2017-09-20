Росстат вторую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период с 12 по 18 сентября 2017 года оказалась на нулевом уровне вторую неделю подряд. С начала года рост потребительских цен составил 1,7%, а с начала сентября цены снизились на 0,1%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за сентябрь 2016 года инфляция составила 0,2%, а с начала 2016 года - 4,1%.

При этом в сопоставимом периоде прошедшего года (с 13 по 19 сентября 2016 года) статистическое ведомство фиксировало инфляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция в РФ на 18 сентября замедлилась до 3,1%.

По данным статистического ведомства, за прошедшую неделю куриные яйца стали дороже на 0,8%, сливочное масло, молоко, сметана, рис и пшено - на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,1%, гречневую крупу - на 1%, подсолнечное масло - на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, лук и морковь - 2,7-4,6%, яблоки - 1,9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.