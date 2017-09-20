Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" может потерять кредиты ЕБРР и Всемирного банка

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

Речь идет о суммах в $300 и $500 млн соответственно, уточнил глава компании Андрей Коболев

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Приостановка реформирования НАК "Нафтогаз Украины" и уход независимых членов из наблюдательного совета компании грозит остановкой сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком (ВБ). Об этом в среду заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"ЕБРР предупредил, что, если финплан ("Нафтогаза" - прим. ТАСС) не будет утвержден, будет приостановлен доступ к кредитной линии", - отметил Коболев. Он уточнил, что "практические последствия приостановки работы ("Нафтогаза" - ред.) с ЕБРР - лишение $300 млн от ЕБРР и $500 млн от Всемирного банка". Коболев также высказал сомнение, что "если ЕБРР и ВБ прекратят финансирование, то предприятие сможет привлечь средства у других доноров".

Смотрите также

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги с требованием к РФ возместить $5 млрд за активы в Крыму

"Нафтогаз" готов удовлетворить просьбу "Газпрома" об увеличении транзита в Европу

"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ

Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредиту

Остановке кредитования, по словам Коболева, может способствовать объявленный накануне уход в отставку главы наблюдательного совета компании Пола Ворвика и члена набсовета Маркуса Ричардса по причине отсутствия поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства. По словам Коболева, их решение делает наблюдательный совет компании недееспособным. "Набсовет был органом, который мог принимать решения о согласовании сделок стоимостью выше 500 млн гривен ($19,2 млн - прим. ТАСС), а у нас такие проходят каждый месяц. Теперь эти полномочия переходят к Кабинету министров", - отметил глава правления, пояснив, что такая ситуация усложнит принятие компанией неотложных решений.

В этой ситуации ЕБРР призвал наверстать отставание в реформировании НАК "Нафтогаз Украины", заявив, что Украина не может себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ. В банке также выразили сожаление по поводу вынужденного решения независимых членов набсовета уйти в отставку.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду пообещал, что реформа компании "Нафтогаз Украины" будет ускорена, а наблюдательный совет обновлен открыто с привлечением международных партнеров.

Реформа "Нафтогаза" предусматривает выделение оператора ГТС и компании по хранению газа в отдельные предприятия. Между тем в "Нафтогазе" ранее признавали, что реформа затормозилась. Несогласные с таким положением дел независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о своей отставке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Железная дорога в обход Украины. Досье
4
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения
7
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама