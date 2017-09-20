"Нафтогаз" может потерять кредиты ЕБРР и Всемирного банка

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Приостановка реформирования НАК "Нафтогаз Украины" и уход независимых членов из наблюдательного совета компании грозит остановкой сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком (ВБ). Об этом в среду заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"ЕБРР предупредил, что, если финплан ("Нафтогаза" - прим. ТАСС) не будет утвержден, будет приостановлен доступ к кредитной линии", - отметил Коболев. Он уточнил, что "практические последствия приостановки работы ("Нафтогаза" - ред.) с ЕБРР - лишение $300 млн от ЕБРР и $500 млн от Всемирного банка". Коболев также высказал сомнение, что "если ЕБРР и ВБ прекратят финансирование, то предприятие сможет привлечь средства у других доноров".

Остановке кредитования, по словам Коболева, может способствовать объявленный накануне уход в отставку главы наблюдательного совета компании Пола Ворвика и члена набсовета Маркуса Ричардса по причине отсутствия поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства. По словам Коболева, их решение делает наблюдательный совет компании недееспособным. "Набсовет был органом, который мог принимать решения о согласовании сделок стоимостью выше 500 млн гривен ($19,2 млн - прим. ТАСС), а у нас такие проходят каждый месяц. Теперь эти полномочия переходят к Кабинету министров", - отметил глава правления, пояснив, что такая ситуация усложнит принятие компанией неотложных решений.

В этой ситуации ЕБРР призвал наверстать отставание в реформировании НАК "Нафтогаз Украины", заявив, что Украина не может себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ. В банке также выразили сожаление по поводу вынужденного решения независимых членов набсовета уйти в отставку.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду пообещал, что реформа компании "Нафтогаз Украины" будет ускорена, а наблюдательный совет обновлен открыто с привлечением международных партнеров.

Реформа "Нафтогаза" предусматривает выделение оператора ГТС и компании по хранению газа в отдельные предприятия. Между тем в "Нафтогазе" ранее признавали, что реформа затормозилась. Несогласные с таким положением дел независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о своей отставке.