Губернатор: субсидированные авиаперевозки в Калининград нужно распространить на весь год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Субсидированные авиаперевозки из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении необходимо распространить на весь год, а не ограничиваться высоким сезоном, считает избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Очень важно сохранение субсидий, что действовали и до этого, на ближайшую трехлетку в тех же объемах, которые были предусмотрены, с распространением [программы субсидирования воздушных перевозок] не только на высокий сезон, но и на весь год. Это очень важно для особых категорий, для молодежи, для пенсионеров", - сказал Алиханов на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами субъектов России в среду, отвечая на вопрос о ситуации с авиаперевозками в регионе.

Наряду с субсидированием авиаперевозок, очень важна конкуренция на рынке перевозок воздушным транспортом, добавил Алиханов.

"Когда нет монополии в этом вопросе, когда есть достаточное количество перевозных мощностей - это, собственно, рождает давление на цены [билетов], справедливость [стоимости]", - отметил избранный глава региона.

Сегодня, по его словам, "в новый, реконструированный аэропорт Храброво приходят новые авиакомпании, развивают сеть перевозок с другими городами России, не только с Москвой и Санкт-Петербургом, летаем сейчас в Калугу, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Архангельск". Схожая ситуация и с географией полетов за рубеж напрямую из Калининграда, минуя Москву, - в Варшаву, а с октября этого года - в Берлин и Прагу.

Алиханов также проинформировал, что поручение президента об отмене НДС для авиабилетов в калининградском направлении, данное на совещании 16 августа, будет реализовано при подготовке бюджета страны следующего трехлетия. "Это, по экспертным оценкам, приведет к снижению стоимости каждого билета на 5-6%", - отметил избранный губернатор.

О программе субсидирования авиаперевозок

Программа субсидирования воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении реализуется с 2011 года. Вначале она имела различные ограничения - по возрасту ее участников, месту регистрации, которые были сняты, сегодня право на приобретение билетов по льготной цене распространяется на всех граждан РФ.

С 2011 по 2016 год, по официальным данным, льготными перевозками воспользовались более 835 тыс. человек, на субсидированные билеты было затрачено свыше 1,7 млрд. рублей.

В летнем сезоне 2017 года программой субсидированных авиаперевозок из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и обратно воспользовались 141 тыс. пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 44%.

На 1 сентября, по данным Росавиации, бюджетные средства, выделенные на исполнение программы, были освоены на 100%. До конца действия программы [действует с 15 мая по 15 октября] по льготной цене авиакомпаниями реализовано 159 тыс. билетов, освоение бюджетных средств - стопроцентное.

На реализацию программы на 2017 год было выделено 341,5 млн рублей. Перевозки осуществляют компании "Аэрофлот", "Нордавиа", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Ред Вингс", "Саратовские авиалинии".